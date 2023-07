Concert : Les Chanteurs des Baronnies CAPVERN LES BAINS Capvern, 11 août 2023, Capvern.

Capvern,Hautes-Pyrénées

Venez découvrir les chants traditionnel Pyrénéens.

Les chanteurs des Baronnies vous convient à un concert traditionnel, authentique et chaleureux.

Libre participation.

2023-08-11 20:00:00 fin : 2023-08-11 . .

CAPVERN LES BAINS à l’église de la Sainte Trinité

Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come and discover traditional Pyrenean songs.

Les chanteurs des Baronnies invite you to a traditional, authentic and warm concert.

Free participation

Venga a descubrir las canciones tradicionales de los Pirineos.

Los cantantes de Baronnies le invitan a un concierto tradicional, auténtico y cálido.

Participación gratuita

Entdecken Sie die traditionellen Gesänge der Pyrenäen.

Die Sänger der Baronnies laden Sie zu einem traditionellen, authentischen und herzlichen Konzert ein.

Freie Teilnahme

Mise à jour le 2023-07-17 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65