Concert : Caroline Martinon & Clément Cazaux CAPVERN LES BAINS Capvern, 3 août 2023

Capvern,Hautes-Pyrénées

Caroline Martinon chanteuse et Clément Cazaux pianiste vont vous servir un mélange de chansons diverses et variées, chansons françaises et internationales : Jazz, Blues, Swing, ….

2023-08-03 20:30:00

CAPVERN LES BAINS Salle Georges Brassens

Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



Caroline Martinon, singer, and Clément Cazaux, pianist, will serve up a diverse mix of French and international songs: Jazz, Blues, Swing, …

Caroline Martinon, cantante, y Clément Cazaux, pianista, ofrecerán una variada mezcla de canciones francesas e internacionales, incluyendo jazz, blues y swing.

Caroline Martinon, Sängerin, und Clément Cazaux, Pianist, werden Ihnen eine Mischung aus verschiedenen Liedern servieren, französische und internationale Lieder: Jazz, Blues, Swing, …

