Cinéma : Omar la Fraise CAPVERN LES BAINS Capvern, 26 juillet 2023, Capvern.

Capvern,Hautes-Pyrénées

Drame réalisé par Elias Belkeddar

Avec Reda Kateb, Benoît Magimel.

Durée : 1h32

Ce film est présenté en Séance de Minuit au Festival de Cannes 2023.

2023-07-26 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-26 . .

CAPVERN LES BAINS Place des Palmiers – Capvern les Bains

Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



Drama directed by Elias Belkeddar

Starring Reda Kateb, Benoît Magimel.

Running time: 1h32

This film is presented in the Midnight Screening at the 2023 Cannes Film Festival

Drama dirigido por Elias Belkeddar

Protagonizada por Reda Kateb, Benoît Magimel.

Duración: 1h32

Esta película se presentará en la proyección de medianoche del Festival de Cannes 2023

Drama unter der Regie von Elias Belkeddar

Mit Reda Kateb, Benoît Magimel.

Dauer: 1h32

Dieser Film wird bei den Filmfestspielen von Cannes 2023 in der Mitternachtssitzung gezeigt

Mise à jour le 2023-06-16 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65