Concert : Chorale Les Copains d'Abord CAPVERN LES BAINS Capvern, 15 juillet 2023

Capvern,Hautes-Pyrénées

Fondé en 1983, cet ensemble amateur pour voix d’hommes,les copains d’abord, réunit à ce jour 12 chanteurs basés à Mazères de Neste, en Bigorre. Ils pratiquent un répertoire à cappella à trois et quatre voix, composé de chants traditionnels Pyrénéens, de mélodies du terroir, et de chansons françaises.

Par leur amour communicatif du chant, ils apportent la joie de vivre auprès d’un public varié lors des concerts.

Libre participation.

2023-07-15 21:00:00 fin : 2023-07-15 . .

CAPVERN LES BAINS En l’Eglise de Capvern Les Bains

Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



Founded in 1983, this amateur ensemble for men’s voices, Les Copains d’abord, currently comprises 12 singers based in Mazères de Neste, Bigorre. They perform an a cappella repertoire for three and four voices, featuring traditional Pyrenean songs, local melodies and French chansons.

Their infectious love of singing brings joie de vivre to a varied concert audience.

Free participation

Fundado en 1983, Les Copains d’abord es un grupo amateur de 12 cantantes masculinos con sede en Mazères de Neste, Bigorre. Interpretan un repertorio a capella a tres y cuatro voces que incluye canciones tradicionales pirenaicas, melodías locales y chansons francesas.

Con su contagioso amor por el canto, aportan alegría de vivir a un variado público de conciertos.

Inscripción gratuita

Das 1983 gegründete Amateurensemble Les copains d’abord besteht aus 12 Sängern, die in Mazères de Neste in Bigorre ansässig sind. Sie pflegen ein drei- und vierstimmiges A-cappella-Repertoire, das aus traditionellen Liedern der Pyrenäen, Melodien aus der Region und französischen Chansons besteht.

Durch ihre ansteckende Liebe zum Gesang bringen sie bei ihren Konzerten Lebensfreude zu einem vielfältigen Publikum.

Freie Teilnahme

