Repas dansant avec Paris Guinguettes CAPVERN LES BAINS Capvern, 14 juillet 2023, Capvern.

Capvern,Hautes-Pyrénées

Repas dansant avec Paris Guinguette, le Duo Magique de Capvern.

C’est Giselle, une accordéoniste qui n’arrête jamais et Francis, un chanteur animateur et bassiste.

Variété et musette, venez danser ou simplement profiter d’une belle soirée..

2023-07-14 19:00:00 fin : 2023-07-14 21:00:00. .

CAPVERN LES BAINS Place des Palmiers

Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



Dinner dance with Paris Guinguette, Capvern’s Duo Magique.

It’s Giselle, an accordionist who never stops, and Francis, a singer, entertainer and bassist.

Variety and musette, come and dance or simply enjoy a lovely evening.

Coma y baile con Paris Guinguette, el Dúo Mágico de Capvern.

Son Giselle, acordeonista que no para, y Francis, cantante, animador y bajista.

Variedad y musette, venga a bailar o simplemente a disfrutar de una velada encantadora.

Tanzmahl mit Paris Guinguette, dem magischen Duo aus Capvern.

Das sind Giselle, eine Akkordeonspielerin, die nie aufhört, und Francis, ein Sänger, Entertainer und Bassist.

Variété und Musette, kommen Sie tanzen oder genießen Sie einfach einen schönen Abend.

Mise à jour le 2023-07-05 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65