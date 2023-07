Concert avec Michel Etcheverry CAPVERN LES BAINS Capvern, 14 juillet 2023, Capvern.

Capvern,Hautes-Pyrénées

Concert avec Michel Etcheverry, le chanteur Basque et son orchestre.

Il interprètera des chansons traditionnelles basques, des classiques de la chanson française mais aussi des chansons de rugby à XV..

2023-07-14 21:00:00 fin : 2023-07-14 23:00:00. .

CAPVERN LES BAINS Place des Palmiers

Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



Concert with Basque singer Michel Etcheverry and his orchestra.

He’ll be performing traditional Basque songs, French chanson classics and XV rugby songs.

Concierto con Michel Etcheverry, el cantante vasco y su orquesta.

Interpretará canciones tradicionales vascas, clásicos de la chanson francesa y canciones de rugby del XV.

Konzert mit Michel Etcheverry, dem baskischen Sänger, und seinem Orchester.

Er wird traditionelle baskische Lieder, Klassiker des französischen Chansons, aber auch Lieder über Rugby à XV vortragen.

Mise à jour le 2023-07-05 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65