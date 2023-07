Fête Nationale du 14 Juillet CAPVERN LES BAINS Capvern, 14 juillet 2023, Capvern.

Capvern,Hautes-Pyrénées

Fête Nationale du 14 juillet qui sera célébrée par un feu d’artifice.

Au programme :

– 19 à 21h : Repas dansant avec l’orchestre Paris Guinguettes (Place des Palmiers)

– 21h à 23h : Michel Etcheverry en Concert « Chanteur Basque et son Trio »

Vers 23h : Feu d’artifice.

Et pour finir la nuit Dj Mathias..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . .

CAPVERN LES BAINS Place des Palmiers

Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



Fête Nationale on July 14, which will be celebrated with a fireworks display.

Program:

– 7 to 9pm: Dinner dance with the Paris Guinguettes orchestra (Place des Palmiers)

– 9pm to 11pm: Michel Etcheverry in Concert « Chanteur Basque et son Trio » (Basque singer and his trio)

Around 11pm: Fireworks.

And to round off the night, DJ Mathias.

La Fiesta Nacional del 14 de julio se celebrará con un espectáculo de fuegos artificiales.

En el programa:

– 19.00 a 21.00 h: Cena-baile con la orquesta Paris Guinguettes (Place des Palmiers)

– de 21:00 a 23:00 h: Concierto de Michel Etcheverry « Chanteur Basque et son Trio » (Cantante vasco y su trío)

Hacia las 23:00: fuegos artificiales.

Y para terminar la noche, DJ Mathias.

Nationalfeiertag am 14. Juli, der mit einem Feuerwerk gefeiert wird.

Auf dem Programm stehen :

– 19 bis 21 Uhr: Repas Dansant mit dem Orchester Paris Guinguettes (Place des Palmiers)

– 21 bis 23 Uhr: Michel Etcheverry im Konzert « Chanteur Basque et son Trio »

Gegen 23 Uhr: Feuerwerk.

Und zum Abschluss der Nacht Dj Mathias.

Mise à jour le 2023-07-10 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65