Fête du 14 Juillet CAPVERN LES BAINS Capvern, 14 juillet 2023, Capvern.

Capvern,Hautes-Pyrénées

De 19h à 21h : repas dansant animé par PARIS GUINGUETTES.

De 21h à 23h : Concert avec Michel Etcheverry, chanteur basque et son trio.

23h : Feu d’Artifice

Après 23h : DJ MATHIAS pour finir la nuit..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . .

CAPVERN LES BAINS Place des Palmiers

Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



7pm to 9pm: Dinner and dance with PARIS GUINGUETTES.

9pm to 11pm: Concert by Basque singer Michel Etcheverry and his trio.

11pm: Fireworks display

After 11pm: DJ MATHIAS to finish off the night.

De 19.00 a 21.00 h: Cena y baile con PARIS GUINGUETTES.

De 21.00 a 23.00 h: Concierto del cantante vasco Michel Etcheverry y su trío.

23h: Castillo de fuegos artificiales

A partir de las 23:00: DJ MATHIAS para terminar la noche.

Von 19.00 bis 21.00 Uhr: Tanzmahl mit Musik von PARIS GUINGUETTES.

Von 21 bis 23 Uhr: Konzert mit Michel Etcheverry, baskischer Sänger, und seinem Trio.

23 Uhr: Feuerwerk

Nach 23 Uhr: DJ MATHIAS, um die Nacht zu beenden.

Mise à jour le 2023-07-06 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65