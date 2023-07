Exposition : Dans les jardins du vent CAPVERN LES BAINS Capvern, 10 juillet 2023, Capvern.

Capvern,Hautes-Pyrénées

Laurie Mouynet est passionnée de randonnées et de photographies, entre Corse et Pyrénées, à travers chacune de ses photos et au delà du regard, ce sont des ambiances et des émotions qu’elle cherche à saisir et à partager..

2023-07-10 14:30:00 fin : 2023-07-28 12:30:00. .

CAPVERN LES BAINS Office de Tourisme

Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



Laurie Mouynet is a passionate hiker and photographer, who spends her time between Corsica and the Pyrenees. Through each of her photos, she seeks to capture and share the atmosphere and emotions that go beyond her eyes.

Laurie Mouynet es una apasionada del senderismo y la fotografía, desde Córcega hasta los Pirineos. A través de cada una de sus fotos, y más allá de sus ojos, busca captar y compartir atmósferas y emociones.

Laurie Mouynet ist leidenschaftliche Wanderin und Fotografin zwischen Korsika und den Pyrenäen. Mit jedem ihrer Fotos und über den Blick hinaus sind es Stimmungen und Emotionen, die sie einzufangen und zu teilen versucht.

