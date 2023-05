Exposition : Faune Contemporaine CAPVERN LES BAINS, 29 mai 2023, Capvern.

Exposition de dessins de Benjamin Roehrig.

« Passionné par le dessin et la peinture, j’exerce cet art de manière autodidacte depuis mon enfance. Au fil des années, des expériences et des rencontres, j’ai découvert et pratiqué plusieurs techniques du domaine des arts plastiques et visuels tels que : l’illustration, la peinture, l’aérographe, le graffiti et le graphisme. ».

2023-05-29 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-16 12:30:00. .

CAPVERN LES BAINS à l’Office de Tourisme

Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



Exhibition of drawings by Benjamin Roehrig.

« Passionate about drawing and painting, I have been practicing this art in a self-taught way since my childhood. Over the years, experiences and encounters, I have discovered and practiced several techniques in the field of plastic and visual arts such as: illustration, painting, airbrush, graffiti and graphic design. »

Exposición de dibujos de Benjamin Roehrig.

« Apasionado del dibujo y la pintura, practico este arte de forma autodidacta desde mi infancia. A lo largo de los años, experiencias y encuentros, he descubierto y practicado diversas técnicas en el campo de las artes plásticas y visuales como: ilustración, pintura, aerografía, graffiti y diseño gráfico. »

Ausstellung von Zeichnungen von Benjamin Roehrig.

« Ich bin leidenschaftlicher Zeichner und Maler und habe mir diese Kunst seit meiner Kindheit autodidaktisch angeeignet. Im Laufe der Jahre, Erfahrungen und Begegnungen habe ich verschiedene Techniken aus dem Bereich der plastischen und visuellen Kunst entdeckt und praktiziert, wie z. B.: Illustration, Malerei, Airbrush, Graffiti und Grafikdesign. »

