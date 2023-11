Super Loto de Noël CAPVERN Capvern, 16 décembre 2023, Capvern.

Capvern,Hautes-Pyrénées

Loto organisé par l’Association d’Aide et de soutien aux victimes. De nombreux lots vous attendent : un cookeo, une tablette, un babyfoot, bons d’achats, bons cadeaux, une machine à bière … En famille ou entre amis, venez nombreux !.

2023-12-16 21:00:00 fin : 2023-12-16 . .

CAPVERN à la salle des fêtes

Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



Loto organized by the Association d’Aide et de soutien aux victimes. Lots of prizes await you: a cookeo, a tablet, a table soccer, shopping vouchers, gift vouchers, a beer machine… Come one, come all!

Lotería organizada por la Association d’Aide et de soutien aux victimes. Te esperan muchos premios: un cookeo, una tablet, un futbolín, vales de compra, cheques regalo, una máquina de cerveza, etc. ¡Ven con tu familia o amigos!

Lotto, das von der Association d’Aide et de soutien aux victimes organisiert wird. Zahlreiche Preise warten auf Sie: ein Cookeo, ein Tablet, ein Tischkicker, Einkaufsgutscheine, Geschenkgutscheine, eine Biermaschine … Ob mit der Familie oder mit Freunden, kommen Sie zahlreich!

