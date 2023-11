Le Noël du Comité de Capvern CAPVERN Capvern, 2 décembre 2023, Capvern.

Capvern,Hautes-Pyrénées

2-ème édition du Noël du comité des fêtes de Capvern.

Au programme : 10€ par enfant (Accompagnants gratuit)

– 14h30 – 15h30 : Spectacle de Noël » Où sont les bottes du Père Noël »

– 15h30 – 17h30 : Jeux gonflables, maquillages, sculpteur de ballons, Père Noël

– 20h00 : Repas de Noël (menu ci-dessous) Réservation avant le 24 novembre 2023 par téléphone au 06 69 94 10 49

Soirée animée par DUO IMPLICITE

Buvette avec vente de crêpes et boissons de 14h30 à 2h00.

2023-12-02 14:30:00 fin : 2023-12-02 . .

CAPVERN à la salle des fêtes

Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



2nd edition of the Capvern Festival Committee Christmas.

Program: 10? per child (Accompanying adults free)

– 2:30 pm – 3:30 pm: Christmas show « Where are Santa’s boots?

– 3:30 – 5:30 pm: Inflatable games, face painting, balloon sculptor, Santa Claus

– 8:00 pm: Christmas dinner (menu below) Reservations by November 24, 2023 by phone 06 69 94 10 49

Evening entertainment by DUO IMPLICITE

Refreshment bar selling crêpes and drinks from 2:30 pm to 2:00 am

2ª edición de la Navidad del Comité del Festival de Capvern.

En el programa: 10? por niño (adultos acompañantes gratis)

– 14.30 – 15.30 h: Espectáculo navideño « ¿Dónde están las botas de Papá Noel?

– 15.30 – 17.30: Juegos hinchables, pintacaras, globoflexia, Papá Noel

– 20.00 h: Cena de Navidad (menú más abajo) Las reservas deben realizarse antes del 24 de noviembre de 2023 llamando al 06 69 94 10 49

Velada amenizada por DUO IMPLICITE

Bar de crepes y bebidas de 14.30 a 2.00 h

2. Ausgabe des Weihnachtsfestes des Festkomitees von Capvern.

Programm: 10? pro Kind (Begleitpersonen kostenlos)

– 14.30 – 15.30 Uhr: Weihnachtsshow « Wo sind die Stiefel des Weihnachtsmanns?

– 15.30 – 17.30 Uhr: Hüpfburg, Schminken, Ballonfiguren, Weihnachtsmann

– 20.00 Uhr: Weihnachtsessen (Menü siehe unten) Reservierung vor dem 24. November 2023 per Telefon unter 06 69 94 10 49

Abendveranstaltung, moderiert von DUO IMPLICITE

Getränkestand mit Verkauf von Crêpes und Getränken von 14.30 bis 2.00 Uhr

Mise à jour le 2023-11-09 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65