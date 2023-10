Vide Grenier CAPVERN Capvern, 15 octobre 2023, Capvern.

Capvern,Hautes-Pyrénées

Vide Grenier organisé par l’Association Musicale de Capvern.

Emplacement Intérieur avec table : 6€

Emplacement Intérieur sans table : 2.50€ le ml

Extérieur : 2€ le ml

Snack, bar, crêpes..

2023-10-15 08:00:00 fin : 2023-10-15 17:00:00. .

CAPVERN Rue du 14 Juillet

Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



Garage sale organized by the Association Musicale de Capvern.

Indoor space with table: 6?

Indoor pitch without table: 2.50? per sq. m

Outside: 2? per ml

Snack bar, bar, crêpes.

Venta de garaje organizada por la Association Musicale de Capvern.

Espacio interior con mesa : 6?

Espacio interior sin mesa: 2,50? por metro cuadrado

Exterior: 2? por metro cuadrado

Cafetería, bar, crepes.

Vide Grenier organisiert von der Association Musicale de Capvern.

Stellplatz im Innenbereich mit Tisch: 6?

Platz Innen ohne Tisch : 2.50 ? pro ml

Außenbereich: 2 ? pro ml

Imbiss, Bar, Crêpes.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65