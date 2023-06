18° Rencontres Musicales de Capvern : Ensemble Orchestral Perpignan Catalogne CAPVERN Capvern Capvern Catégories d’Évènement: Capvern

Hautes-Pyrénées 18° Rencontres Musicales de Capvern : Ensemble Orchestral Perpignan Catalogne CAPVERN Capvern, 25 août 2023, Capvern. Capvern,Hautes-Pyrénées 18ème Édition des Rencontres Musicales de Capvern.

Ensemble Orchestral Perpignan Catalogne

Direction : Daniel TOSI

Soliste : Jérôme LARAN.

2023-08-25 à 21:00:00 ; fin : 2023-08-25 . .

CAPVERN église

Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



18th Edition of the Rencontres Musicales de Capvern.

Ensemble Orchestral Perpignan Catalogne

Conductor: Daniel TOSI

Soloist: Jérôme LARAN 18ª edición de los Rencontres Musicales de Capvern.

Ensemble Orchestral Perpignan Catalogne

Director: Daniel TOSI

Solista: Jérôme LARAN 18. Ausgabe der Rencontres Musicales de Capvern.

Ensemble Orchestral Perpignan Catalogne (Orchesterensemble Perpignan Katalonien)

Leitung: Daniel TOSI

Solist: Jérôme LARAN Mise à jour le 2023-05-30 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65 Détails Catégories d’Évènement: Capvern, Hautes-Pyrénées Autres Lieu CAPVERN Adresse CAPVERN église Ville Capvern Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville CAPVERN Capvern

CAPVERN Capvern Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/capvern/

18° Rencontres Musicales de Capvern : Ensemble Orchestral Perpignan Catalogne CAPVERN Capvern 2023-08-25 was last modified: by 18° Rencontres Musicales de Capvern : Ensemble Orchestral Perpignan Catalogne CAPVERN Capvern CAPVERN Capvern 25 août 2023