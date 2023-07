Journée Festive CAPVERN Capvern, 23 juillet 2023, Capvern.

Capvern,Hautes-Pyrénées

Pour fêter ensemble l’été, l’association Fit & Trail en partenariat avec Fit Attitude vous donne rendez-vous le dimanche 23 juillet 2023 à la Salle des fêtes de Capvern pour une grande journée festive et sportive…

Inscriptions : https://www.helloasso.com/associations/fit-trail/evenements/journee-fit-et-trail-2023

Marche : 12,8 km. Non chronométrée. Départ à 9h30. 8 € (jusqu’au 17 juillet 22h, 12€ au-delà).

Course nature : 12,8 km. Non chronométrée. Départ à 10h15. 8 € (jusqu’au 17 juillet 22h, 12€ au-delà).

Suivi d’un repas festif avec paella géante, croustade, vin, café.

CAPVERN Place du 14 Juillet

Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



To celebrate summer together, the Fit & Trail association, in partnership with Fit Attitude, invites you to join us on Sunday, July 23, 2023 at the Salle des fêtes in Capvern for a great day of festivities and sports…

Registration: https://www.helloasso.com/associations/fit-trail/evenements/journee-fit-et-trail-2023

Walk: 12.8 km. Not timed. Start at 9:30 am. 8 ? (until July 17, 10 pm, 12 ? thereafter).

Nature race: 12.8 km. Untimed. Starts at 10:15 am. 8 ? (until July 17, 10 pm, 12? thereafter).

Followed by a festive meal with giant paella, croustade, wine and coffee

Para celebrar juntos el verano, la asociación Fit & Trail, en colaboración con Fit Attitude, le invita a unirse a nosotros el domingo 23 de julio de 2023 en la Salle des fêtes de Capvern para un gran día de fiesta y deporte…

Inscripción: https://www.helloasso.com/associations/fit-trail/evenements/journee-fit-et-trail-2023

Marcha: 12,8 km. No cronometrada. Salida a las 9h30. 8 (hasta las 22h el 17 de julio, 12? después).

Carrera por la naturaleza: 12,8 km. No cronometrada. Salida a las 10h15. 8h (hasta las 22h del 17 de julio, 12h30 después).

A continuación, comida festiva con paella gigante, croustade, vino y café

Um gemeinsam den Sommer zu feiern, lädt Sie der Verein Fit & Trail in Partnerschaft mit Fit Attitude am Sonntag, den 23. Juli 2023 in den Festsaal von Capvern zu einem großen Fest- und Sporttag ein…

Anmeldungen: https://www.helloasso.com/associations/fit-trail/evenements/journee-fit-et-trail-2023

Wanderung: 12,8 km. Wird nicht mit Zeitmessung durchgeführt. Start um 9.30 Uhr. 8 ? (bis zum 17. Juli 22 Uhr, danach 12 ?).

Naturlauf: 12,8 km. Ohne Zeitmessung. Start um 10.15 Uhr. 8 ? (bis zum 17. Juli 22 Uhr, 12 ? darüber hinaus).

Anschließend festliches Essen mit Riesenpaella, Croustade, Wein und Kaffee

