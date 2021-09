Capucine Lucas : Les Joues roses – Saison Soufflerie Auditorium (L’) – Rezé, 20 novembre 2021, Rezé.

2021-11-20 Représentations samedi 20 novembre 2021 à 10h30 et à 17h

Horaire : 17:00 17:30

Gratuit : non 5 € / 8 € BILLETTERIES :- sur www.lasoufflerie.org- Billetterie de la Soufflerie, à l'auditorium, 2 avenue de Bretagne à Rezé – 02 51 70 78 00 (mardi au vendredi de 13h30 à 18h30)

Danse.”Les Joues roses” invite à s’interroger sur l’existence et propose aux jeunes enfants et à ceux qui les accompagnent de voyager dans le passé, à travers les saisons et les siècles. La chorégraphe rezéenne Capucine Lucas s’inspire des matriochkas pour évoquer des histoires de femmes et de liens maternels.Compagnie KokeshiChorégraphie, interprétation : Capucine LucasInterprétation : Stéphanie GaillardCréation musicale : Guillaume BariouScénographie : Lise AbbadiePublic : à partir de 2 ans Durée : 30 min.

Auditorium (L’) – Rezé adresse1} Château de Rezé Rezé 44400 Château de Rezé

02 51 70 78 00 http://www.lasoufflerie.org info@lasoufflerie.org https://www.lasoufflerie.org/