Capturez vos souvenirs grâce au Photobike ! Lyon – Centre de congrès Lyon, jeudi 14 mars 2024.

Capturez vos souvenirs grâce au Photobike ! Profitez d’un photobooth pour vous amuser sur le salon SolutionsCSE Lyon. 14 et 15 mars Lyon – Centre de congrès

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-14T09:00:00+01:00 – 2024-03-14T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-15T09:00:00+01:00 – 2024-03-15T17:00:00+01:00

Le Photobike est un outil moderne et novateur pour une animation originale durant vos évènements à Lyon. C’est le photobooth à avoir pour occuper et amuser vos invités durant la fête. Spécialisés dans l’événementiel, nous offrons nos services en région Auvergne Rhône-Alpes, avec un matériel mobile et autonome. Il est 100% personnalisable pour être adapté aux thèmes et couleurs que vous souhaitez.

Lyon – Centre de congrès 50 Quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon Lyon 69006 Cité Internationale Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes