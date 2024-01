Rendez-vous adhérents Captivea Le Bourget-du-Lac, jeudi 18 janvier 2024.

Rendez-vous adhérents Rendez-vous adhérents de La French Tech Alpes Chambéry chez Captivea Jeudi 18 janvier, 18h00 Captivea Sur inscription

Et si nous commencions l’année ensemble ?

Pour que l’année 2024 soit riche de collaborations, d’échanges et d’innovations, nous vous avons concocté une soirée à notre image : une visite d’une entreprise locale, un moment convivial et vous !

Nous vous invitons à une soirée réseau et cocktail entre adhérents et futurs adhérents pour tous se connaître et découvrir Captivea, membre de La French Tech Alpes Chambéry et leader mondial de l’intégration du logiciel de gestion d’entreprise Odoo.

Nous parlerons des logiciels de gestion centralisé ERP, votre allié pour une croissance rapide !

Lieu : Captivea, 48 avenue du Lac du Bourget, 73370 Le Bourget du Lac, Savoie

Captivea 48 avenue du Lac du Bourget, 73370 Le Bourget du Lac, Savoie

