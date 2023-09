En vadrouille avec la « dame grise » Captieux, 3 décembre 2023, Captieux.

Captieux,Gironde

A travers ce rendez-vous proposé par un animateur du Parc naturel régional des Landes de Gascogne, vous serez plongé dans une ambiance singulière où tout passionné de faune sauvage se délecte d’un spectacle étonnant. En compagnie d’un habitué et passionné de cet oiseau et de ses pratiques, vous multipliez vos chances d’assister à des scènes de vie de la dame grise : toilette, parade, quête alimentaire et autres gestuelles à observer à la lunette, sans manquer le retour sur les zones de dortoir au soleil couchant.

Au fur et à mesure de la déambulation, vous découvrirez également l’habitat de la Grue cendrée et ses recoins secrets. Une pause goûter vous sera proposée en mi-journée..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 19:00:00. EUR.

Captieux 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Through this meeting proposed by a guide from the Landes de Gascogne Regional Nature Park, you will be immersed in a unique atmosphere where all wildlife enthusiasts can enjoy an astonishing show. In the company of a regular and passionate about this bird and its practices, you will multiply your chances of witnessing scenes from the life of the grey lady: grooming, courtship, foraging and other gestures to be observed through a telescope, without missing the return to the dormitory areas at sunset.

As you walk along, you will also discover the habitat of the Grey Crane and its secret corners. A snack break will be offered at mid-day.

A través de este encuentro propuesto por un guía del Parque Natural Regional de las Landas de Gascoña, se verá inmerso en un ambiente único en el que todos los aficionados a la fauna podrán disfrutar de un espectáculo sorprendente. Acompañado por un asiduo y entusiasta de esta ave y sus prácticas, aumentará sus posibilidades de presenciar escenas de la vida de la dama gris: acicalamiento, cortejo, búsqueda de alimento y otros gestos que podrá observar a través de un telescopio, sin perderse el regreso a las zonas dormitorio al atardecer.

Mientras camina, también descubrirá el hábitat de la grulla gris y sus rincones secretos. Se ofrecerá una pausa para la merienda a mediodía.

Bei diesem von einem Betreuer des regionalen Naturparks Landes de Gascogne angebotenen Termin tauchen Sie in eine einzigartige Atmosphäre ein, in der sich jeder Liebhaber von Wildtieren an einem erstaunlichen Schauspiel ergötzt. In Begleitung eines Kenners und Liebhabers dieses Vogels und seiner Praktiken vervielfachen Sie Ihre Chancen, Szenen aus dem Leben der grauen Dame zu beobachten: Toilettengang, Balz, Nahrungssuche und andere Gesten, die Sie mit dem Fernrohr beobachten können, ohne die Rückkehr zu den Schlafplätzen bei Sonnenuntergang zu verpassen.

Im Laufe der Wanderung werden Sie auch den Lebensraum des Kranichs und seine geheimen Ecken entdecken. In der Mitte des Tages wird Ihnen eine Snackpause angeboten.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT du Bazadais