2022-07-14 – 2022-07-14

Captieux 33840 Captieux fête le 14 juillet ! Soirée grillades (sur réservation obligatoire) puis concert.

Un spectacle pyrotechnique de la Compagnie Circulez! sera suivi du feu d’artifice.

Rendez-vous dès 19h sur la Place du Foirail à côté du Centre culturel.

Soirée labellisée Scènes d’été en Gironde. Captieux

