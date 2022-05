Capter le mouvement dans l’espace – Babette Mangolte Arles, 4 juillet 2022, Arles.

Capter le mouvement dans l’espace – Babette Mangolte Place de la République Chapelle Sainte Anne Arles

2022-07-04 – 2022-09-25 Place de la République Chapelle Sainte Anne

Arles Bouches-du-Rhône

Dès cette période, elle a développé un langage photographique et cinématographique fondé sur la subjectivité de la caméra, le rôle central du spectateur dans le dispositif, et la relation du corps humain à l’espace. Dans les années 1980, elle poursuit cette recherche de manière active et rigoureuse, et participe activement à la définition et à la construction d’une archive de la performance, afin de l’inscrire dans un temps et un contexte précis. Son travail nous permet de parcourir plus de cinquante ans de création, marqués notamment par Yvonne Rainer, Trisha Brown, Richard Foreman, Lucinda Childs, Simone Forti, Robert Morris, Joan Jonas, Robert Whitman. À travers une sélection d’images et de films, l’exposition veut rendre hommage à l’une des figures majeures de notre temps.



BABETTE MANGOLTE, LAURÉATE DU PRIX WOMEN IN MOTION EN 2022

Le 5 juillet 2022, Kering et les Rencontres d’Arles remettront à Babette Mangolte le Prix Women In Motion au théâtre Antique d’Arles. Ce prix vient saluer la carrière d’une photographe remarquable et a précédemment été décerné à Susan Meiselas (2019), Sabine Weiss (2020) et Liz Johnson Artur (2021).

Installée à New York dans les années 1970, la cinéaste et photographe expérimentale Babette Mangolte a documenté la scène chorégraphique et performative de la ville.

