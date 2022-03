CAPTAINS OF THE IMAGINATION • LADY BAZAAR Post Tenebras Rock, 2 avril 2022, Genève.

Post Tenebras Rock, le samedi 2 avril à 21:00

CAPTAINS OF THE IMAGINATION (GVA) Rap soul [Youtube](bit.ly/3K6Tdz3) | [Facebook](bit.ly/3K6cDEi) | [Instagram](bit.ly/3svok15) | [Bandcamp](bit.ly/35fx56X) Groupe phare du Hip Hop Soul anglophone genevois depuis bientôt 10 ans, le trio Captains Of The Imagination se démarque par la qualité de ses prestation live, en ayant assuré les premières parties de légendes du Hip Hop US comme Yassin Bey (Mos Def), Onyx ou encore The Pharcyde. Composé de Evita Koné, Dr Koul & Imagine, le groupe s’apprête à sortir un nouvel EP « Fingerprint », qu’ils dévoilera en live lors d’un concert plein d’exclusivités parsemé de leurs atouts préférés: du freestyle improvisé, des invités surprise, et une bonne dose de love.Rap soul LADY BAZAAR (FR / CH) Soul Funk [Youtube](bit.ly/3vuHupK) | [Facebook](bit.ly/3tE2LuX) | [Instagram](bit.ly/3prXPYF) | [Bandcamp](bit.ly/3hricRi) Réunis pour l’amour de la soul et du funk, ce groupe franco-suisse est né en 2012. Après plus de 200 concerts, dont quelques belles premières parties pour Thundercat, Akua Naru, Selah Sue, Hermeto Pascoal, No One Is Innocent, la team Bazaar change de direction avec Tyssa, une nouvelle chanteuse à la voix étonnante. L’alchimie de ces cinq artistes, aux univers différents, crée une musique métissée qui puise ses inspirations dans le groove, la soul, en y incorporant des sonorités africaines et électroniques. Le show de Lady Bazaar est une invitation à la danse, à la fête et au partage. ——————————————————————– > BILLETTERIE [PETZI](bit.ly/3HxkuJa) Entrée : 18.- | Prélocs : 16.- | Membres PTR : 12.- | 20ans/20francs : 16.- ????????? ??? ???????? ! ??????? ?? ????? ???? ??? ??????????? ?????????? > DEVIENS MEMBRE Des soirées gratuites ! Des concerts jusqu’à moitié prix ! Rejoins la membritude PTR pour seulement 50.- par année ! [ [Deviens Membre](bit.ly/3zI3v3g) ] > ACCES Arrêts de bus et tram : Palladium, Stand, Bel-Air Parkings : Hôtel des Finances, Parking des Seujet, Parking Gazomètres > [INFOS](www.ptrnet.ch)

Entrée : 18.- Prélocs : 16.- Membres PTR : 12.- 20ans/20francs : 16.-

Post Tenebras Rock Place des Volontaires 4 1204 Genève Genève Jonction



