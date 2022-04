Captain Zed : Au secours des terres z’imaginaires Roussas Roussas Catégories d’évènement: Drôme

Roussas

Captain Zed : Au secours des terres z’imaginaires Roussas, 24 avril 2022, Roussas. Captain Zed : Au secours des terres z’imaginaires Route d’Aiguebelle Espace culturel Saint Germain Roussas

2022-04-24 16:30:00 16:30:00 – 2022-04-24 17:30:00 17:30:00 Route d’Aiguebelle Espace culturel Saint Germain

Roussas Drôme Roussas EUR 12 Il s’agit d’inventer avec les enfants le contenu du spectacle. Le registre est burlesque, le spectaculaire réside dans la réalisation d’illusions originales autour des 4 éléments : l’eau, la terre, l’air et le feu et d’un final tout en lumière. culturefestivitesroussas@gmail.com +33 6 23 24 02 93 Route d’Aiguebelle Espace culturel Saint Germain Roussas

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Roussas Autres Lieu Roussas Adresse Route d'Aiguebelle Espace culturel Saint Germain Ville Roussas lieuville Route d'Aiguebelle Espace culturel Saint Germain Roussas Departement Drôme

Roussas Roussas Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roussas/

Captain Zed : Au secours des terres z’imaginaires Roussas 2022-04-24 was last modified: by Captain Zed : Au secours des terres z’imaginaires Roussas Roussas 24 avril 2022 Drôme Roussas

Roussas Drôme