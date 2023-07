Startup BBQ – Jeudi 13 juillet à 12h30 chez Captain Wild ! Captain Wild Épagny Metz-Tessy Catégories d’Évènement: Épagny Metz-Tessy

Haute-Savoie Startup BBQ – Jeudi 13 juillet à 12h30 chez Captain Wild ! Captain Wild Épagny Metz-Tessy, 13 juillet 2023, Épagny Metz-Tessy. Startup BBQ – Jeudi 13 juillet à 12h30 chez Captain Wild ! Jeudi 13 juillet, 12h30 Captain Wild Inscription gratuite Vous pourrez découvrir Captain Wild ! Une start-up qui a récemment pris son envol depuis l’Annecy Base Camp et qui permet de créer des expériences outdoor uniques !

Adresse exacte : Park Nord, Route de la Bouvarde, Les Pléiades, 74370 Epagny Metz-Tessy

