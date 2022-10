Captain Stambolov / Brass Band groove des Balkans

2022-11-25 20:00:00 – 2022-11-25 10 10 EUR C’est LA soirée festive du trimestre !

Orchestre atypique, Captain Stambolov bouleverse les codes du Brass Band et explore la tradition des Balkans à sa manière. Sur scène, synthés analogiques, vieux claviers et cuivres tonitruants invitent à tournoyer sous les étoiles, sur le groove asymétrique d’une batterie et d’un hélicon survoltés. Véritables marathons de pure énergie, leurs concerts sont un déferlement de sons et de mouvements, durant lesquels, aux rythmes de chorégraphies millimétrées, les foules embarquent pour un voyage transcendantal.

Captain Stambolov sort cette année son troisième album que nous aurons le plaisir de découvrir ce soir au Crescent.

Mettez vos plus beaux souliers, confrontez-vous à la déferlante d’énergie de Captain Stambolov, vous n’en ressortirez pas indemne !

Avec :

Anthony Bonnière – trombone / Thibault Galloy – saxophone alto, soprano

/ Jean-Alain Boissy – saxophone ténor / Rémi Flambard – trompette / Lucas Dessaint – hélicon / Hadrien Santos Da Silva – batterie / Elie Dufour – Claviers.

Vidéo :







Sites :

https://www.captainstambolov.com/

https://www.facebook.com/CaptainStambolov

