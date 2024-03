Captain Frog Experience – « & Accoucher écétéra & » PIOCHE Nantes, samedi 23 mars 2024.

Captain Frog Experience – « & Accoucher écétéra & » théâtre d’objets Samedi 23 mars, 15h00 PIOCHE gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T15:00:00+01:00 – 2024-03-23T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T15:00:00+01:00 – 2024-03-23T16:00:00+01:00

& Accoucher écétéra & est une séance de préparation à l’accouchement qui divague avec sensibilité, tact et burlesque.

Coach Grenouille remouline avec vous les émotions de la naissance, de l’enfance et du possible désir d’enfant, de la (non)(co)parentalité, de la médecine hospitalière, écétéra.

C’est un spectacle familial global à partir de 7 ans, sans ordonnance ni homologation, un théâtre d’objet joyeux entre apparence et intime, émancipation et bien-être

PIOCHE 10 Rue de Bel air, 44000 Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire