Captain – De Marvin Gaye à Stevie Wonder au Bal Blomet LE BAL BLOMET, 3 juin 2022, Paris. Le groupe mythique du Rhythm & Blues aux 1 500 concerts et une Victoire de la Musique vous donne rendez-vous au Bal Blomet le 3 juin.

Date et horaire exacts : Le vendredi 03 juin 2022

de 20h00 à 22h00

payant Plein Tarif : 20 EUR Tarif réduit (Etudiants, Sans emploi) : 15 EUR Avec plus de 1500 concerts à son actif, 5 CD, 1 DVD, une victoire de la musique et une envie toujours grandissante de porter sa musique au plus grand nombre, CAPTAIN est un groupe unique dans l’hexagone. Tant par ses compositions originales, que par l’amour du « Southern Rhythm’n Blues » dans la tradition de Stax (Sam & Dave, Otis Redding, Wilson Pickett…) le groupe garde depuis plus de 25 ans un rapport privilégié avec le public, dans le don de soi et une sincérité rayonnante. Un show qui fait bouger les plus tenaces, 10 musiciens d’exception réclamés par les plus grands, l’amour de la musique vivante. « Sans aucun doute l’un des meilleurs groupes européens de la Soul Music » (Soul Bag) « Captain c’est du Rhythm’ n’ Blues complètement fou… Une machine à groove infernale, des déflagrations de cuivres comme des uppercuts, une énergie communicative et un humour dévastateur, peu sortent indemnes d’un concert des Captain » (Jazzmag) Avec : Yannick Boudruche Déborah Tanguy Benoît Sourisse Olivier Louvel Gilles Coquard André Charlier Julien Ecrepont Philippe Sellam Damien Verherve Frédéric Couderc En 1994, Henri Salvador engage le groupe pour l’accompagner et pour faire sa première partie au Casino de Paris , en 1997 sort l’album « Rien ne sert de souffrir ». En 2002, c’est l’enregistrement du troisième album « La Vie en Funk » réalisé par Dominique Blanc Francard. Avec cet album, le groupe remportera le Prix du Public aux Victoires du jazz 2003. L’histoire continue en 2006 avec un DVD « Captain Mercier Live » enregistré au New Morning, où l’on retrouve toute la chaleur et l’explosivité du groupe sur scène. LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet Paris 75015

