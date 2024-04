Capsules poétiques – Science 89 TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, vendredi 31 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-31 20:30 – 22:00

Gratuit : non 8 € / 12 € Réservation au 06 66 27 58 30 ( Cie Science 89)

Une chanteuse-diseuse d’origine bruxelloise, Françoise Thyrion, et un diseur d’origine nantaise, Michel Valmer, racontent leur rencontre au théâtre, à travers des textes et des chansons qu’ils ont aimés, qui les ont fait vivre, rêver, grandir et… créer. Avec Françoise Thyrion et Michel Valmer, la participation de l’Atelier-théâtre de Science 89Étienne Boisdron à l’accordéon. Textes de Rimbaud à Topor, en passant par Barbara, Brel, Damia, Cahun, Cocteau, Desnos, Devos, Françoise Thyrion et Michel Valmer. Tout public à partir de 11 ans Durée : 1h30

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/