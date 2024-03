CAPSULES – Monsieur l’Ogre Salle des Fêtes de Fives Roubaix, vendredi 12 avril 2024.

CAPSULES – Monsieur l’Ogre CAPSULES est une série de spectacles revisitant les figures des contes. Ici, Monsieur l’Ogre ! Vendredi 12 avril, 14h30, 19h30 Salle des Fêtes de Fives 11/7 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T14:30:00+02:00 – 2024-04-12T15:10:00+02:00

Fin : 2024-04-12T19:30:00+02:00 – 2024-04-12T20:10:00+02:00

➡ CAPSULES. Monsieur l’Ogre

Collectif Cris de l’aube

Salle des Fêtes de Fives

Ven. 12 Avril

⏲ 14h30 et 19h30 – 40min

11/7 €

L’Ogre est mort !

Alors que tout le monde se réjouit de la mort de l’ogre, comme on se réjouirait de celle du loup, un homme décide qu’il est temps de rétablir la vérité sur cette figure qui terrifie petits et grands.

Au fil de son récit, en théâtre, en danse et chanson, il libère ses souvenirs à la manière d’un livre de conte illustré, il affronte les étapes de son deuil et met en lumière les conséquences de la rumeur et des préjugés.

——————

Mise en scène : Aurélie Ramat | Interprétation : Anthony Coudeville | Création lumière : Maurine Boulet | Création sonore : Romain Mater | Texte : Marie Petitpretz | Scénographie : Pascal Sylvain et Laurent Clerc.

Le projet CAPSULES est coproduit par l’association Ose Arts ! et soutenu par le Département du Pas-de-Calais, l’association Porte-Mine et l’Office Culturel d’Arras.

Spectacle proposé en partenariat par le Théâtre Massenet et la Salle des Fêtes de Fives – Ville de Lille, qui accueille à l’année deux de nos ateliers de théâtre amateurs, dont un groupe dirigé par le Collectif Cris de l’aube.

Salle des Fêtes de Fives 91 rue de Lannoy, 59800 Lille Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France 0320331126 [{« type »: « link », « value »: « https://booking.myrezapp.com/fr/online/booking/step1/11722/70529 »}]

©Elisa Asset