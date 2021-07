Langres Tour du Petit-Sault Haute-Marne, Langres Capsules d’Histoire(s) Tour du Petit-Sault Langres Catégories d’évènement: Haute-Marne

### La radio explore le temps ! Vivez en direct les événements qui ont marqué l’histoire de Langres. * La tour du Petit-Sault sera le cadre d’une double commémoration : * le 500e anniversaire de la visite du roi François Ier à Langres (mi-août 1521), * le 430e anniversaire de l’affaire du Pétard (20 août 1591) Chacun de ces événements sera évoqué via un clip sonore s’apparentant à un « radioreportage » moderne. Le principe de la restitution d’aborder ces événements en utilisant un média actuel (en l’occurrence la « radio ») afin de leur donner à une tonalité contemporaine (micros-trottoirs, reportages « en direct », interviews, bruitages…). Ces clips sonores de quelques minutes seront diffusés en boucle à l’intérieur de la tour.

Gratuit. Entrée libre.

