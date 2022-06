Capsule Vitraux (

2022-07-28 – 2022-07-28 Jeudi 28 juillet : EAUX PUISEAUX et ERVY LE CHATEL – Capsule vitraux à 10h. Visite consacrée à la découverte du patrimoine verrier exceptionnel des églises d'Eaux-Puiseaux et d'Ervy-le-Châtel. Ouvert à tous. Sur inscription obligatoire. Tarif : 4 €/personne, gratuit pour les – 5 ans. Organisé par l'Office de Tourisme Othe Armance. Contact : +33 (0)3 25 70 04 45 – +33 (0)3 25 40 97 22 – ot@tourisme-othe-armance.com

