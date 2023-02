Capsule (plateau d’artistes) Théâtre du Sphinx Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Capsule (plateau d’artistes) Théâtre du Sphinx, 11 mai 2023, Nantes. 2023-05-11

Horaire : 20:30 22:00

Gratuit : non 12 € / 14€ (hors frais de réservation)Réservations :- billetterie.webgazelle.net- billetreduc.com Contact : reservations@theatredusphinx.com Capsule décloisonne les Arts. Ce spectacle réunit plusieurs capsules d’artistes qui vont se rencontrer pour la première fois au Théâtre du Sphinx !Cabcab et Jules Pittiglio vous présentent des performances artistiques individuelles, des extraits de spectacle ou des fragments de concerts lors d’une seule et même soirée.Théâtre, concert, danse, stand-up, impro, magie, rap, clown & chant lyrique vont se mêler lors d’un spectacle unique.Cabcab est humoriste nantaise et Jules est comédien improvisateur, ils ont décidé de créer ce projet fou de tout réunir en un spectacle. Ils mettent en scène et en lumière chaque passage puis font le lien entre les différentes capsules que les artistes proposent pour vous partager un spectacle sans frontière entre les arts vivants. Durée : 1h30 Théâtre du Sphinx Centre-ville Nantes 44000

06 84 49 86 92 http://www.theatredusphinx.com contact@theatredusphinx.com https://www.theatredusphinx.com/

