CAPSAAA SQY – JOP TOUR 78 à MAUREPAS Gymnase des bessières Maurepas, mercredi 3 avril 2024.

CAPSAAA SQY – JOP TOUR 78 à MAUREPAS CAPSAAA SQY fait son JOP TOUR 78 le Mercredi 3 avril 2024, de 14h à 18h, pour vous initier au Basket Fauteuil au Gymnase des Bessières sur Maurepas. ‍ Mercredi 3 avril, 14h00 Gymnase des bessières Entrée libre, gratuit

Evènement, organisé en collaboration avec la SDJES (Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports), la DDSDEN (Direction des services départementaux de l’éducation nationale des Yvelines) et le CDOS (Comité départemental olympique et sportif), promet une journée riche en activités sportives et en sensibilisation sur diverses thématiques.⚽

Le JOP Tour 78 est un parcours itinérant traversant le département des Yvelines, proposant des animations sportives variées ainsi que des ateliers de sensibilisation sur des sujets tels que le développement durable, la lutte contre les addictions et les discriminations, en partenariat avec plusieurs fédérations et associations.

#capsaaasqy78 #saintquentinenyvelines #Sport #basketfauteuil #joptour78 #Maurepas

Gymnase des bessières rue du raz 78310 maurepas Maurepas 78310 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « capsaaasqy@hotmail.fr »}]

basket fauteuil