Capricci x Archipel #2 : BILL MURRAY Cinéma L’Archipel, 29 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 29 août 2021

de 18h à 23h

Cycle en partenariat en Capricci et l’Archipel. Après Luc Moullet, nous aurons le plaisir de recevoir Yal Sadat pour son livre sur Bill Murray : Commencez sans moi, publié fin 2020 dans la collection Stories de capricci. Pour accompagner la soirée, nous projetterons Les Bleus (Stripes) d’Ivan Reitman (1981). « Comment être acteur lorsqu’on hait les plans de carrière et les gags soupesés à l’avance ? À ses débuts, Bill Murray espérait tout improviser : ses sketches, ses films, sa vie, sa mort. Mais l’industrie a dissous sa bande du Saturday Night Live et fait de lui une star aux succès préprogrammés. Le sentiment d’imposture a été si vif qu’il a tout mis en œuvre pour disparaître : casser le nez à d’autres célébrités, touiller les tréfonds de la folie avec Hunter S. Thompson, s’offrir une retraite existentialiste à Paris, devenir cinéaste, tarder à se montrer sur les tournages au point qu’ils commencent sans lui. Il s’est même éparpillé à travers mille anecdotes d’intrusions absurdes dans la vie d’autrui, en sorte d’enfouir la seule histoire qui vaille : la sienne, la vraie, qu’il a souvent voulu raconter sans trop savoir par quel bout l’empoigner. Puisqu’il se fait encore attendre, commençons cette histoire sans lui. » Yal Sadat est journaliste et critique de cinéma (So Film, Première, Carbone, Chronic’art et Les Cahiers ​du cinéma) • Séance en présence de Yal Sadat. Spectacles -> Projection Cinéma L’Archipel 17 boulevard de Strasbourg Paris 75010

Ivan Reitman

