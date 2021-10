CAPRANIE | Concert SINSEMILIA Ondres, 8 octobre 2021, Ondres.

CAPRANIE | Concert SINSEMILIA 2021-10-08 – 2021-10-08 Salle Capranie 110 Place Richard Feuillet

Ondres Landes

30 ans, ça se fête! Cette année, Sinsémilia (groupe aux 10 disques d’or… rien que ça!) vient faire une étape ondraise pour célébrer l’incroyable aventure commencée en 1991 dans une rue de Grenoble. Trente ans plus tard, l’énergie et la passion sont toujours là, et l’envie de faire la fête avec le public peut-être encore plus grande encore !

Découvrir le groupe : sinsemilia.com

Ouverture des portes à 20h.

Réservations: au guichet de l’office de tourisme du Seignanx (Ondres) ou réservation en ligne sur notre site.

Buvette sur place, pass sanitaire requis (vaccin ou test – 72h).

libre de droit

dernière mise à jour : 2021-09-30 par