Marché de Noël de l’école de Cappy Dimanche 17 décembre, 10h00 Cappy

Début : 2023-12-17T10:00:00+01:00 – 2023-12-17T17:00:00+01:00

Fin : 2023-12-17T10:00:00+01:00 – 2023-12-17T17:00:00+01:00

Créations des élèves, bougies, bijoux, compositions florales, décorations de Noël et créations en bois… Voilà une partie de ce que vous pourrez découvrir au marché de Noël de l’école de Cappy, le dimanche 17 décembre, de 10h à 17h.

Une buvette et une restauration seront prévues sur place.

Le Père Noël sera également présent de 11h à 13h et de 15h à 17h.

Cappy 80340 Somme Hauts-de-France