Cappuccino littéraire : « Littératures d'Inde » Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

Cappuccino littéraire : « Littératures d’Inde » Médiathèque Jean-Pierre Melville, 12 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 12 mars 2022

de 11h00 à 13h00

gratuit

Venez partager avec les bibliothécaires de la médiathèque Jean-Pierre Melville vos coups de cœur de lecture ! Le Festival du livre de Paris, anciennement Livres Paris, revient du 22 au 24 avril après deux ans d’absence, avec l’Inde comme pays invité. L’occasion pour ce Cappuccino littéraire de vous faire découvrir la littérature indienne, riche de ses contes et épopées classiques, et d’une grande diversité linguistique. L’INSCRIPTION PRÉALABLE À CET ÉVÉNEMENT EST STRICTEMENT OBLIGATOIRE (VOIR MODALITÉS DE RÉSERVATION CI-CONTRE).OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE 15 FÉVRIER. Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale Paris 75013 Contact : 01 53 82 76 76 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-jean-pierre-melville-1728 https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville Littérature

