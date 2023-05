Cappuccino littéraire : « Lectures estivales et coups de coeur 2022-2023 des bibliothécaires » Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Cappuccino littéraire : « Lectures estivales et coups de coeur 2022-2023 des bibliothécaires » Médiathèque Jean-Pierre Melville, 1 juillet 2023, Paris. Le samedi 01 juillet 2023

de 11h00 à 13h00

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit Entrée libre Venez partager avec les bibliothécaires de la médiathèque Jean-Pierre Melville vos coups de cœur de lecture ! Les vacances approchent, emportez dans votre valise les coups de cœur 2022-2023 des bibliothécaires ! Entrée libre Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris Contact : 01 53 82 76 76 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/

Médiathèque Jean-Pierre Melville / Mairie de Paris Cappuccino littéraire Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Médiathèque Jean-Pierre Melville Adresse 79 rue Nationale Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Cappuccino littéraire : « Lectures estivales et coups de coeur 2022-2023 des bibliothécaires » Médiathèque Jean-Pierre Melville 2023-07-01 was last modified: by Cappuccino littéraire : « Lectures estivales et coups de coeur 2022-2023 des bibliothécaires » Médiathèque Jean-Pierre Melville Médiathèque Jean-Pierre Melville 1 juillet 2023 Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris,Paris

Paris Paris