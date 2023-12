Cappuccino littéraire : Le corps Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Cappuccino littéraire : Le corps Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris, 20 janvier 2024, Paris. Le samedi 20 janvier 2024

de 11h00 à 13h00

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit Entrée libre Venez partager avec les bibliothécaires de la médiathèque Jean-Pierre Melville vos coups de cœur de lecture ! Dans le cadre des Nuits de la lecture, ce nouveau Cappuccino aura pour thème le corps. Désir, violence, pouvoir, transformation, émancipation… autant d’éléments dont le corps peut être le vecteur, dans les romans comme dans les essais. Venez découvrir la sélection des bibliothécaires, et n’hésitez pas à présenter vos coups de cœur, en lien ou non avec cette thématique. Entrée libre Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris Contact : +33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/

