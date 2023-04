CONCOURS DE BELOTE Rue de la Forêt Cappel Catégories d’Évènement: CAPPEL

Moselle

CONCOURS DE BELOTE Rue de la Forêt, 8 mai 2023, Cappel. Organisé par le club de quilles « La Relève ». Inscriptions dès 14h00.. Tout public

Lundi 2023-05-08 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-08 . 10 EUR.

Rue de la Forêt Salle polyvalente

Cappel 57450 Moselle Grand Est



Organized by the bowling club « La Relève ». Registrations from 2:00 pm. Organizado por el club de bolos « La Relève ». Inscripciones a partir de las 14h. Organisiert vom Kegelclub « La Relève ». Anmeldungen ab 14.00 Uhr. Mise à jour le 2023-04-11 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH

Détails Catégories d’Évènement: CAPPEL, Moselle Autres Lieu Rue de la Forêt Adresse Rue de la Forêt Salle polyvalente Ville Cappel Departement Moselle Lieu Ville Rue de la Forêt Cappel

Rue de la Forêt Cappel Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cappel/

CONCOURS DE BELOTE Rue de la Forêt 2023-05-08 was last modified: by CONCOURS DE BELOTE Rue de la Forêt Rue de la Forêt 8 mai 2023 rue de la forêt Cappel

Cappel Moselle