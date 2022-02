Capone, la chute d’un clan Théâtre du Casino Barrière Les Ponts-de-Cé Catégories d’évènement: Les Ponts-de-Cé

Théâtre du Casino Barrière, le dimanche 10 avril à 20:30

« Seule survivante d’un massacre initié par Al Capone, Kathlyn n’a qu’une seule idée en tête: venger sa famille. A l’heure de l’émergence du crime organisé, la jeune femme va oser défier celui que l’Amérique désigne comme l’Ennemi Public numéro 1. Consciente de ses ambitions, elle redoublera de vigilance et de ruse pour atteindre son objectif que beaucoup estiment inatteignable. Alors que la loi fait la démonstration permanente de son impuissance, Eliot Ness, un jeune inspecteur, est aussi déterminé à faire chuter l’Empire Capone. Entouré de policiers corrompus, il trouvera en Kathlyn une alliée. Face à eux, Al Capone comptera bien conserver sa stature de Roi de Chicago. Dans un pays profondément marqué par le Prohibition, ce dernier lancera toute son artillerie dans cette guerre pour la liberté ». **L’association qui présente le spectacle** : ADEACT est une association artistique et solidaire dont l’objectif est de contribuer à la démocratisation des arts du spectacle vivant. La troupe est constitué de comédiens amateurs.

18€ – Tarif plein

UNE COMÉDIE MUSICALE DE L’ASSOCIATION ADEACT Théâtre du Casino Barrière 777 Ponts de Flandres Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire

2022-04-10T20:30:00 2022-04-10T22:00:00

