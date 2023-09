Napoli CAPMONDE Denain, 21 octobre 2023, Denain.

Cela permettra aux jeunes de complétement changer d’environnement et de culture. Les jeunes vont pouvoir découvrir de nouveaux mode de vie, des traditions et des coutumes différentes de celles de leur pays d’origine. Cela leur permettra de découvrir une culture antique également qu’ils ne voient majoritairement que dans les livres d’histoire, l’Italie ayant de nombreuses villes riches en histoire et en culture, avec des monuments et des sites archéologiques célèbres. L’italien étant une langue latine facile à apprendre pour les francophones, des ateliers ludiques d’apprentissage des bases pour communiquer seront proposés aux participants au séjour. Un séjour en Italie permettra également aux jeunes de rencontrer de nouvelles personnes de différentes cultures, de sortir de leur zone de confort. Cela peut aider à élargir leur vision du monde et à développer leur capacité à communiquer avec des personnes de cultures différentes. Cela sera une expérience formatrice pour eux. Ce séjour a également pour but d’inviter les jeunes à se tourner vers Erasmus et de favoriser la découverte de l’Europe ainsi les dispositifs ouverts aux jeunes pour favoriser leur émancipation et autonomie. La proposition de participer à ce projet sera également l’opportunité de toucher de nouveaux jeunes issus des QPV. Un film de leur séjour sera fait ainsi qu’un album photos souvenir. Une expo photo des différents lieux visités durant le séjour sera proposé au mois de décembre Le film sera diffusé lors d’un goûter qui inaugurera l’exposition photo

