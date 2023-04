Stage Techniques théâtrales pour communiquer par la Compagnie Les Hisseurs du Cri du Hibou 2 aux Savariaux, 15 juillet 2023, Caplong.

Apprendre les techniques théâtrales pour améliorer sa connaissance de soi et sa relation aux autres : expression corporelle, prise de parole, jeux de rôle et mises en situation ludiques et constructives. Comment communiquer avec justesse dans la joie et la plénitude de soi..

2023-07-15 à ; fin : 2023-07-15 17:30:00. EUR.

2 aux Savariaux

Caplong 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Learn theatrical techniques to improve your self-knowledge and your relationship with others: body expression, speaking, role-playing and constructive and playful situations. How to communicate with accuracy in the joy and fullness of oneself.

Aprender técnicas teatrales para mejorar el autoconocimiento y la relación con los demás: expresión corporal, expresión oral, juegos de rol y situaciones lúdicas y constructivas. Cómo comunicar con precisión en la alegría y la plenitud de uno mismo.

Erlernen von Theatertechniken, um die Selbsterkenntnis und die Beziehung zu anderen zu verbessern: Körperausdruck, Sprechen, Rollenspiele und spielerische, konstruktive Situationen. Wie man mit Freude und Selbsterfüllung richtig kommuniziert.

