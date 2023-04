Stage lâcher-prise et communication pacifique par la Compagnie Les Hisseurs du Cri du Hibou 2 aux Savariaux, 10 juin 2023, Caplong.

Mieux se connaître pour mieux communiquer. Explorer les liens puissants entre réalité, imaginaire et identité en replaçant la philosophie au coeur du développement personnel.

Renouer avec la communication non-verbale, afin de mieux accompagner les émotions et faire face aux situations conflictuelles..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 17:30:00. EUR.

2 aux Savariaux

Caplong 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Know yourself better to communicate better. Explore the powerful links between reality, imagination and identity by putting philosophy back at the heart of personal development.

Reconnect with non-verbal communication, in order to better accompany emotions and face conflictual situations.

Conózcase mejor a sí mismo para comunicarse mejor. Explorar los poderosos vínculos entre realidad, imaginación e identidad, situando la filosofía en el centro del desarrollo personal.

Reconectar con la comunicación no verbal, para acompañar mejor las emociones y afrontar mejor las situaciones de conflicto.

Sich selbst besser kennenlernen, um besser kommunizieren zu können. Die starken Verbindungen zwischen Realität, Imagination und Identität erforschen, indem die Philosophie wieder in den Mittelpunkt der persönlichen Entwicklung gestellt wird.

Die nonverbale Kommunikation wiederbeleben, um Emotionen besser zu begleiten und mit Konfliktsituationen umzugehen.

