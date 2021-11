Marseille Aglaé & Sidonie Bouches-du-Rhône, Marseille Capivara Aglaé & Sidonie Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Aglaé & Sidonie, le vendredi 12 novembre à 20:00

CAPIVARA, c’est un animal rare dans nos contrées. On peut en dire autant du Jazz brésilien que proposent Raquel Freitas-piano, Ícaro Kái Mello- percussions, Fábio Zarbatto Longo-basse venus du Brésil avec le batteur américain Jimmy Daniel. Du jazz latino ! Celui d’Hermeto Pascoal, d’Edu Lobo, de Johnny Alf ou bien encore de Tom Jobim. Chaleur, couleurs et voyage au programme ! Petite restauration et boissons à consommer sur place. Entrée libre, les consommations ne sont pas majorées. Jauge limitée en raison des mesures sanitaires. Pass sanitaire à présenter à l’entrée.

Entrée libre

♫♫♫ Aglaé & Sidonie 18 rue Beauvau, 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-12T20:00:00 2021-11-12T23:00:00

