Exposition artisanale de Noël Capitole Rochechouart, 5 décembre 2023, Rochechouart.

Rochechouart,Haute-Vienne

Exposition d’artisans d’art et de bouche vous est une nouvelle fois proposé par l’association Tout en Art. De quoi vous faire plaisir ou offrir aux personnes que vous aimez..

2023-12-05 fin : 2023-12-23 19:00:00. EUR.

Capitole Rue des Fossés

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Tout en Art association is once again offering an exhibition of arts and crafts. Something to treat yourself or your loved ones.

La asociación Tout en Art le propone de nuevo una exposición de artesanía. Un capricho para ti o para los tuyos.

Die Ausstellung von Kunsthandwerkern und Mundwerkern wird Ihnen erneut von der Vereinigung Tout en Art angeboten. Hier finden Sie alles, was Sie brauchen, um sich selbst oder Ihren Lieben eine Freude zu machen.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT Porte Océane du Limousin