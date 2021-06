Capitole Fermier – Sud de France Place du Capitole, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Toulouse.

Capitole Fermier – Sud de France

du vendredi 9 juillet au dimanche 11 juillet à Place du Capitole

### Marché de producteurs Du vendredi 9 au dimanche 11 juillet, la Place du Capitole de Toulouse va se transformer en un immense marché de plein vent regroupant plus de 60 producteurs fermiers des réseaux « Bienvenue à la ferme » et « Marchés de Producteurs de Pays » d’Occitanie, ainsi qu’une dizaine de filières de qualité ! Au-delà du marché, cet événement parrainé par Guillaume Gomez (représentant du Président de la république pour la Gastronomie et les arts culinaires ainsi qu’Ex chef de l’Elysée) vous donnera l’occasion de déguster les produits d’Occitanie et de vous divertir ! En effet, [la Chambres d’Agriculture d’Occitanie](https://occitanie.chambre-agriculture.fr) vous offre une occasion en or de venir découvrir le patrimoine gastronomique exceptionnel de la région. L’objectif de cette manifestation est clair : rapprocher le producteur et le consommateur. Au programme : petite restauration et dégustation fermière, ateliers culinaires avec des chefs cuisiniers dont la cheffe Dounia. Le tout dans une ambiance musicale festive et conviviale assurée en journée par Blocodaqui et la Band’à Gérard, et par 2 groupes locaux El remendio le vendredi ainsi que Locoson le samedi. Tout est réuni pour passer un bon moment. Venez consommer Occitanie ! ### Plus d’infos [Page Facebook de l’événement ](https://www.facebook.com/CapitoleFermier/) [Page Instagram de l’évènement ](https://www.instagram.com/capitole.fermier/) //www.youtube.com/embed/wAIjSuiteF0 ![]() ### Informations pratiques * Vendredi de 11h à 23h * Samedi de 10h à 23h * Dimanche de 10h à 16h

Entrée libre

Culture

Place du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



