D’JAL – DJAL CAPITOLE EN CHAMPAGNE Chalons En Champagne, samedi 15 mars 2025.

D’JALLe Capitole Châlons en Champagne -15 mars 2025Après 2 shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers despectateurs, D’jal est de retour avec un nouveau spectacle mêlant personnages toujoursplus dingues et situations encore plus folles !L’occasion de s’amuser tout en prenant votre dose d’humour et d’amour !On le retrouvera sur la scène du Capitole le 15 mars 2025

Tarif : 39.00 – 39.00 euros.

Début : 2025-03-15 à 20:00

Réservez votre billet ici

CAPITOLE EN CHAMPAGNE AVENUE DU PRESIDENT ROOSEVELT 51000 Chalons En Champagne 51