CASSE NOISETTE CAPITOLE EN CHAMPAGNE Chalons En Champagne Catégorie d’Évènement: Châlons-en-Champagne CASSE NOISETTE CAPITOLE EN CHAMPAGNE Chalons En Champagne, 24 janvier 2025, Chalons En Champagne. Le spectacle initialement prévu le 07 décembre 2023, puis reporté au 24 janvier 2025 est de nouveau reporté au 24 janvier 2025.Les billets restent valables.Les remboursements sont autorisés jusqu’au 07/02/2024« Le Casse-noisette »Ballet féerique en 2 actes.Musique : Piotr TchaïkovskiLivret : Marius Petipa selon le conte de HoffmannChorégraphie : Marius PetipaLe ballet magique « Casse-noisette » fait son entrée traditionnelle sur scène en décembre. C’est un véritable chef d’œuvre musical et chorégraphique !Le soir de Noël, la petite Marie reçoit de son oncle un casse-noisette. La nuit, les jouets commencent à s’animer, à bouger, la petite fille est entrainée dans un tourbillon d’aventures extraordinaires. La magie de Noël, les costumes magnifiques, les chorégraphies variées, une véritable atmosphère des fêtes font de Casse-noisette un spectacle pour toute la famille. Un merveilleux spectacle, une symphonie de la beauté et de grâce !Venez découvrir ce conte de fée avec la musique sublime de Piotr Tchaikovski qui sera interprété par un orchestre live.A voir absolument !

Tarif : 41.00 – 55.00 euros.

Tarif : 41.00 – 55.00 euros.

Début : 2025-01-24 à 20:00
CAPITOLE EN CHAMPAGNE
AVENUE DU PRESIDENT ROOSEVELT
51000 Chalons En Champagne

