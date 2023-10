Arcachon pour nous : Cap sur le port d’Arcachon Capitanerie du port d’Arcachon Arcachon, 14 décembre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Nous connaissons tous le port pour s’y être promené

bien souvent, mais comment cette grande

entreprise fonctionne-t-elle ?

Le directeur du port vous guidera le long des quais

pour vous présenter ce site emblématique.

2023-12-14 fin : 2023-12-14 12:00:00. .

Capitanerie du port d’Arcachon Quai Goslar

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



We’re all familiar with the port from our many walks

but how does this great enterprise

how does it work?

The port manager will guide you along the quayside

to introduce you to this emblematic site

Todos conocemos el puerto de nuestros muchos paseos por él

pero ¿cómo funciona esta gran empresa

funciona?

El director del puerto le guiará por el muelle

para presentarle este lugar emblemático

Wir alle kennen den Hafen, weil wir schon oft dort spazieren gegangen sind

aber wie funktioniert dieser große

wie funktioniert dieses Unternehmen?

Der Direktor des Hafens führt Sie entlang der Kais

um Ihnen diesen emblematischen Standort vorzustellen

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Arcachon